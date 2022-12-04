Вечный огонь: природный феномен, который не гасит ни снег, ни дождь

Являющийся побочным эффектом обильных запасов природного газа в Азербайджане, Янардаг иногда просачивается на поверхность земли. Он является одним из нескольких стихийно возникающих пожаров, которые на протяжении тысячелетий очаровывали путешественников, приезжающих в Азербайджан.

Венецианский исследователь Марко Поло писал о загадочном явлении Янардаг во время путешествия по Азербайджану в 13 веке. Другие торговцы Шелкового пути также рассказывали о Янардаге, отправляясь в другие страны. Именно поэтому Азербайджан называют "Страной огней".

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в статье на всемирно известном сайте CNN Travel.

Древняя религия

Когда-то таких горящих гор в Азербайджане было много, но из-за того, что они привели к снижению давления газа под землей, что помешало промышленной добыче газа, большинство из них было потушено.

Янардаг - один из немногих сохранившихся примеров и, пожалуй, самый впечатляющий.

В свое время он играл ключевую роль в древней зороастрийской религии, которая зародилась в Иране и процветала в Азербайджане в первом тысячелетии до нашей эры.

Для зороастрийцев огонь является связующим звеном между людьми и сверхъестественным миром, а также средством, через которое можно обрести духовное понимание и мудрость. Это очищающая, поддерживающая жизнь и жизненно важная часть поклонения.

"Этот огонь горит уже 4000 лет и никогда не прекращался. Несмотря на дождь, снег, ветер - Янардаг никогда не перестанет гореть", - сообщает туристический гид Рахиля Алиева.

По ее словам, сегодня большинство посетителей, прибывающих на Янардаг, приходят скорее ради зрелища, чем ради религиозного удовлетворения.

"Опыт наиболее впечатляющий ночью или зимой. Когда падает снег, хлопья растворяются в воздухе, не касаясь земли", - рассказывает гид.

Храм огня Атешгях

Для более глубокого понимания истории поклонения огню в Азербайджане посетители должны отправиться к востоку от Баку в храм огня Атешгях, пишет CNN Travel.

"С древних времен они думают, что [их] Бог здесь", - говорит гид, когда журналисты CNN Travel входили в пятиугольный комплекс, построенный в 17-18 веках индийскими поселенцами в Баку.

Огненные ритуалы на этом месте берут начало от 10 века или ранее. Название Атешгях происходит от персидского "дом огня", а центральным элементом комплекса является увенчанный куполом алтарь, построенный на вентиляционном отверстии природного газа, говорится в статье.

"До 1969 года здесь на центральном алтаре горел естественный вечный огонь, но в наши дни огонь питается от магистрального газоснабжения Баку и зажигается только для посетителей.

Храм связан с зороастризмом, но его история как индуистского места поклонения задокументирована лучше", - отмечает автор статьи.

Построенный как гостиница для путешественников в стиле караван-сарая, комплекс имеет обнесенный стеной внутренний двор, окруженный 24 камерами и комнатами, рассказывает своим читателям CNN Travel.

"Их по-разному использовали паломники, проходящие торговцы (чьи пожертвования были жизненно важным источником дохода) и местные аскеты, некоторые из которых подвергали себя таким испытаниям, как лежание на едкой негашеной извести, ношение тяжелых цепей или удержание руки в одном положении в течение многих лет.

Храм перестал быть местом поклонения в конце 19 века, в то время, когда разработка окружающих нефтяных месторождений означала, что почитание Маммоны набирало силу.

Комплекс стал музеем в 1975 году, в 1998 году был номинирован как объект Всемирного наследия ЮНЕСКО и сегодня принимает около 15 000 посетителей в год", - резюмирует CNN Travel.