https://news.day.az/society/1528082.html В Шабране сгорела чайхана
В Шабране сгорела чайхана
В Шабране сгорела чайхана.
Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МЧС, сгорели воспламеняющиеся конструкции и содержимое одноэтажного объекта общей площадью 90 кв. м. На втором этаже сгорели одна пластиковая оконная рама и один кондиционер.
Остальная часть здания была защищена от огня.
Пожар был потушен.
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