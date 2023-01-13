В Шабране сгорела чайхана.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МЧС, сгорели воспламеняющиеся конструкции и содержимое одноэтажного объекта общей площадью 90 кв. м. На втором этаже сгорели одна пластиковая оконная рама и один кондиционер.

Остальная часть здания была защищена от огня.

Пожар был потушен.