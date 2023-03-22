И еще раз про науку

Автор: Асаф Гаджиев,

Генеральный секретарь Парламентской Ассамблеи Черноморского Экономического Сотрудничества, академик НАНА, член Всемирной Академии наук

Завершилось годичное собрание Национальной Академии наук Азербайджана (НАНА), которое еще раз показало, что ситуация с наукой в Азербайджане требует неотложных реформ и это бремя теперь ляжет как на НАНА, так и на Министерство науки и образования.

В связи с тем, что большая часть институтов НАНА были переданы в Министерство науки и образования, необходимо провести изменения в законодательстве. Теперь наряду с НАНА ответственными за развитие науки в Азербайджане будет также Министерство науки и образования, что должно найти отражение в законе о науке, так как в противном случае трудно будет проводить реформы в институтах переданных Министерству.

Сегодня в обществе продолжает обсуждаться проблема присуждения научных степеней, то есть как быть: оставить две научные степени (доктор философии и доктор наук) как было ранее, или перейти к одноступенчатой системе. Многие ссылаютя на то, что в США, во многих странах Европы используется одноступенчатая система научных степеней и нам тоже надо перейти к ней. Сразу отмечу, что это полное заблуждение и попытаюсь вкратце объяснить какой подход к научным степеням используется в США и ведущих странах Европы.

В США действительно используется одна научная степень - доктор философии, но давайте посмотрим какие критерии используются для получения звания профессора. Для этого лицо претендующее на звание профессора должно:

а) опубликовать не одну, а ряд статей в журналах с высоким импакт фактором,

б) быть приглашенным в качестве пленарного докладчика на известные международные форумы и только после этого

в) в каждом штате имеется специальная комиссия, состоящая из ведущих ученых в этой области, которая решает присвоить, или нет звание профессора этому ученому.

Благодаря такой жесткой системе американские профессора отличаются высокой квалификацией и пользуются всеобщим уважением в мире.

Если такой критерий использовать в Азербайджане, то вряд ли найдется много ученых, которые будут удовлетворять указанным требованиям, особенно по пункту б). Поэтому такая система вряд ли будет эффективной в Азербайджане.

Непонятно откуда появилась информация, что во всех европейских странах используется только одна научная степень и какую цель преследуют лица придерживающиеся такого мнения. Германия, Австрия, Швейцария, Франция и страны Прибалтики, в этих странах существует двухступенчатая система научных степеней (доктор философии и хабилитат). Хабилитат практически является аналогом нашей докторской степени. В Германии без ученой степени хабилитат трудно получить даже звание доцента, не говоря о звании профессора. В свое время Царская Россия взаимствовала эту двух-ступенчатую систему присуждения научных степеней из Германии (жены царей имели немецкое происхождение), а далее это перешло в СССР и к нам. Страны, когда-то проживавшие с нами в одном государстве (Латвия, Литва и Эстония) и имевшие такую же систему присуждения научных степеней, как у нас сегодня, после присоединения в Европейскому Союзу сохранили двухступенчатую систему научных степеней, переименовав доктора наук в хабилитат. Поэтому, непонятна позиция лиц, которые предлагают немедленно перейти к одноступенчатой системе присуждения научных степеней, не предлагая взамен нечто новое. Прежде чем разрушать, необходимо предложить взамен что-то более конструктивное, которое будет способствовать развитию нашей науки, а не наоборот. Разрушать всегда легко, сложно созидать.

Сегодня защиты диссертаций у нас проходят формально, поэтому как раз вот здесь нужно перейти к Европейской или американской системе, когда группа узких специалистов определяет присуждение науных степеней.

Использование в ученых Советах малого количества, но узкопрофильных специалистов позволяет более глубоко проанализировать защищаемую диссертацию и дать ей соответствующую оценку.

Братская Турция, в этой стране, чтобы получить звание доцента (и только после этого возможно получение звание профессора) необходимо также опубликовать статьи в ведущих журналах с импакт фактором, а после этого сдать еще экзамен перед ведущими учеными соответствующей области. Поэтому, если в Азербайджане мы хотим упразднить степень доктора наук, то сначала необходимо представить что-то взамен, а после аннулировать. В науке революционные подходы не приемлемы, необходимо придерживаться эволюционных подходов. Считаю, что было бы целесообразно создать пилотные ученые Советы и дать им право присуждать степени доктора философии минуя ВАК. Об этом я писал неоднократно, но к сожалению ничего не сдвинулось с места. Если перейти к такой системе, то в начале необходимо сохранить жесткий контроль ВАК над Советами и периодически позволять ВАК, выборочно проверять насколько эффективно проходит присуждение научных степеней. В случае одного негативного факта предупреждать Советы, а в случае повторения лишать такие Советы защиты. Это позволит не теряя качество освободить ВАК от непомерной нагрузки, которая наблюдается сегодня и постепенно перенести центр тяжести на ученые Советы, как это принято практически во всех странах. Россия, на которую мы ссылаемся часто, давно и достаточно эффективно использует такую систему. Непонятно чего ждем мы?

Важный вопрос это зарплаты ученых. Благодаря умелой политике президента Азербайджана Ильхама Алиева, сегодня средняя зарплата в Азербайджане выросла до 900 манат. Заработная плата докторов наук, профессоров, зав.отделами и лабораториями в системе НАНА и институтах переданных в ведомство Министерства науки и образования составляет сегодня около 700 манат. Если взять семью, в которой отец и мать доктора наук и имеется трое детей, то доход на каждого члена составит 280 манат, в то время как минимальная заработная плата в Азербайджане в 2023 году составляет 345 манат, минимальная пенсия 280 манат, а минимальный прожиточный минимум 261 манат. Зарплата доктора наук во всех странах выше средней зарплаты и в Азербайджане также необходимо добиться этого. О какой научной продукции может идти речь, если семья, имеющая двух докторов наук живет на грани минимального прожиточного уровня. Не так давно господин президент Ильхам Алиев подписал очень важный Указ, согласно которому к пенсиям докторов философии было добавлено 300 манат, а докторов наук 500 манат. Это демонстрация того, как государство заботится об ученых, внесших вклад в развитие науки. Было бы целесообразно такие средства также добавить к зарплатам, работающих докторов философии и докторов наук. Этот процесс должен коснуться только ученых, работающих в НАНА и лиц, занимающих ученые должности в системе Министерства науки и образования. Для этого из государственного бюджета страны необходимо выделить всего 5-7 млн. манат в год, что для такого государства, как Азербайджан вполне под силу. В любом случае, кроме этого отдельно необходимо рассмотреть вопрос повышения зарплат ученых, работающих в системе НАНА и институтов переданных в Министерство науки и образования. Если сравнить ситуацию с нашими соседями, то в России зарплаты докторов наук в два раза выше наших и составляют около 1.400 манат. Ясно, что сразу существенно увеличить зарплаты ученых сопряжено с определенными трудностями. Однако, необходимо разработать программу повышения зарплат научных работников по годам, как это сделано во многих странах. Например, можно поставить цель и разработать программу, по которой в течение скажем 3 лет увеличить заработную плату научных работников в три раза.

Все предложения по улучшению социальных проблем должны идти снизу вверх и мы не должны ждать указаний сверху. Учитывая, что руководство страны, особенно президент Азербайджана работает в высоко загруженном режиме, поэтому необходимо НАНА совместно с Министерством науки и образования подготовить предложения по улучшению социального положения ученых, где вопрос заработной платы должен найти свое решение и обратиться в вышестоящие инстанции.

Необходимо подготовить систему оценки качества научных исследовний как научных работников, так и исследовательских институтов. Это позволит понять в каком направлении необходимо развивать нашу науку и вкладывать государственные средства в эти области. Институты, которые не выдают качественную научную продукцию можно будет или усилить, или объединить с ведущими или вообще упразднить. Было бы целесообразно провести укрупнение институтов. Это позволит более целенаправлено проводить научные исследования и экономно расходовать государственные средства. Каждая государственная копейка должна быть эффективно использована, что позволит эффективно привлекать в науку как государственные так и частные инвестиции. Задача ученых является не только в развитии научных исследований, но и в борьбе за их использование на благо государства. Это и есть тот мост, который должен соединить науку с государством.

Наше поколение несет ответственность перед молодым поколением кардинально изменить мир, подготовить новое поколение, чтобы оно сделало общество полезным и развитым. Изменить мир может только наука, где на современном этапе высокие и информационные технологии играют важную роль. Наука может сделать жизнь не такой какая она есть и не такой какой она должна быть. Наука может сделать нашу жизнь такой, какой она представляется в мечтах, но это необходимо захотеть.