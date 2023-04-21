Хорошая новость для пассажиров поезда Агстафа - Баку

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) в связи с праздником Рамазан назначило дополнительные рейсы на 21 и 24 апреля с целью удовлетворения растущего пассажиропотока по маршруту Агстафа - Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу АЖД, 21 апреля поезд отправится дополнительным рейсом из Агстафы в 15:30 и прибудет на Бакинский железнодорожный вокзал в 20:25.

24 апреля поезд отправится дополнительным рейсом из Агстафы в 16:00 и прибудет на Бакинский железнодорожный вокзал в 20:55. В общей сложности 24 апреля по маршруту Агстафа - Баку будет совершено три рейса в 15:30, 16:00 и 17:10.

Напомним, что в праздничные дни все структуры АЖД работают в усиленном режиме.