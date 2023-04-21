https://news.day.az/society/1557657.html Смертельное ДТП в Губе - ФОТО
Смертельное ДТП в Губе - ФОТО
В Губе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, 20 апреля около 18 часов в районе села Пирвахид Губинского района автомобиль марки "ВАЗ-2106", управляемый жителем села Х.Аллахвердиевым, врезался в автомобиль"Toyota".
Водитель скончался в больнице.
В Губинском районном отделении полиции проводится расследование.
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