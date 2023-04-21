Смертельное ДТП в Губе
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В Губе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, 20 апреля около 18 часов в районе села Пирвахид Губинского района автомобиль марки "ВАЗ-2106", управляемый жителем села Х.Аллахвердиевым, врезался в автомобиль"Toyota".

Водитель скончался в больнице.

В Губинском районном отделении полиции проводится расследование.