https://news.day.az/society/1557794.html В Баку в колодце обнаружен труп
В Баку в колодце обнаружен труп
На горячую телефонную линию Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) "112" поступило обращение об оказании помощи в извлечении из колодца тела человека в Сураханском районе города Баку.
Как передает Day.Az, об этом сообщило Министерство по чрезвычайным ситуациям.
В связи с информацией были привлечены соответствующие спасательные силы Службы спасения особого риска МЧС.
В результате проведенных мероприятий тело одного человека было извлечено из колодца глубиной около 8 метров и передано по назначению.
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