В Баку в колодце обнаружен труп

На горячую телефонную линию Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) "112" поступило обращение об оказании помощи в извлечении из колодца тела человека в Сураханском районе города Баку.

Как передает Day.Az, об этом сообщило Министерство по чрезвычайным ситуациям.

В связи с информацией были привлечены соответствующие спасательные силы Службы спасения особого риска МЧС.

В результате проведенных мероприятий тело одного человека было извлечено из колодца глубиной около 8 метров и передано по назначению.