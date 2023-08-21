https://news.day.az/society/1591201.html В Армении произошло землетрясение - трясло и приграничные районы Азербайджана
В Армении произошло землетрясение - трясло и приграничные районы Азербайджана
В Армении произошло землетрясение, подземные толчки ощущались и в приграничных районах Азербайджана.
Как сообщает в понедельник Day.Az, данную информацию распространил Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана.
Было отмечено, что на территории Армении были зафиксированы подземные толчки на глубине 6 км магнитудой 4,1.
Землетрясение, произошедшее в 39 км к юго-западу от станции Товуз, ощущалось до 3 баллов в приграничных с Арменией районах Азербайджана.
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