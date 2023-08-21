В Армении произошло землетрясение, подземные толчки ощущались и в приграничных районах Азербайджана.

Как сообщает в понедельник Day.Az, данную информацию распространил Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана.

Было отмечено, что на территории Армении были зафиксированы подземные толчки на глубине 6 км магнитудой 4,1.

Землетрясение, произошедшее в 39 км к юго-западу от станции Товуз, ощущалось до 3 баллов в приграничных с Арменией районах Азербайджана.