Пограничники сорвали попытку двух афганцев незаконно попасть в Азербайджан
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Задержаны граждане Афганистана, пытавшиеся незаконно перебраться из Ирана в Азербайджан.

Как передает в пятницу Day.Az, об этом сообщили в Госпогранслужбе Азербайджана.

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