https://news.day.az/society/1596187.html Пограничники сорвали попытку двух афганцев незаконно попасть в Азербайджан - ФОТО - ВИДЕО
Пограничники сорвали попытку двух афганцев незаконно попасть в Азербайджан - ФОТО - ВИДЕО
Задержаны граждане Афганистана, пытавшиеся незаконно перебраться из Ирана в Азербайджан.
Как передает в пятницу Day.Az, об этом сообщили в Госпогранслужбе Азербайджана.
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