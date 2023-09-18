https://news.day.az/society/1598999.html "Baku Crystal Hall" передан в подчинение этого министерства
"Baku Crystal Hall" передан в подчинение этого министерства
"Baku Crystal Hall" передан в подчинение министерства экономики.
Как сообщает в понедельник Day.Az, премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал в связи с этим постановление.
Согласно постановлению, в "Перечень подведомственных учреждений, не входящих в структуру министерства экономики", внесены изменения и ООО "Baku Crystal Hall" включено в указанный перечень.
Напомним, что "Baku Crystal Hall" был создан в 2012 году. Первым мероприятием, которое он принял, стал конкурс "Евровидение".
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