https://news.day.az/society/1601630.html Каково состояние здоровья Ганиры Пашаевой? - ПОДРОБНОСТИ
Каково состояние здоровья Ганиры Пашаевой? - ПОДРОБНОСТИ
Стали известны подробности о состоянии здоровья депутата Милли Меджлиса (парламент) Ганиры Пашаевой.
Как сообщили в среду Day.Az в Центральной клинической больнице, лечение Ганиры Пашаевой продолжается в отделении реанимации и интенсивной терапии.
"Проводятся комплексные мероприятия по обследованию и лечению. Общее состояние оценивается как тяжелое", - говорится в сообщении.
Отметим, что Ганира Пашаева в воскресенье впала в кому и была госпитализирована в Центральную клиническую больницу.
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