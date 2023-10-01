Какой будет погода в Азербайджане на следующей неделе?

Обнародован прогноз погоды на 2 октября.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман, небольшой моросящий дождь. Будет дуть умеренный юго-восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 15-20° тепла, днем 23-28° тепла. Атмосферное давление составит 755 мм рт. ст., относительная влажность воздуха - ночью 75-85%, днем - 40-50%.

В некоторых районах Азербайджана ожидаются времени дожди, местами интенсивные, грозы, град, в высокогорных районах возможен снег. Ночью и утром местами туман, ветер восточный.

Температура воздуха составит ночью 15-20° тепла, днем 22-27° тепла, в горах ночью 4-9° тепла, днем 10-15° тепла.