В Ханкенди принимаются меры по организации медицинских услуг - ФОТО
В городе Ханкенди принимаются меры по организации медицинских услуг. Работа поликлиники уже налажена.
Как передает Day.Az, созданы поликлиника из трех кабинетов, комнаты первичной хирургической обработки, кардиологический и терапевтический кабинеты.
Отметим, что утром 1 октября в Ханкенди с участием ответственных лиц учреждений здравоохранения Азербайджанской Республики был направлен специализированный медицинский персонал, в том числе различные медицинские специалисты, 7 бригад скорой и неотложной медицинской помощи. После оценки текущей медицинской и санитарно-эпидемиологической ситуации населения Ханкенди планируется предпринять очередные соответствующие шаги.
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