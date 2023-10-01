II Азербайджанский национальный градостроительный форум завершил работу

В третий день открывшегося в освобожденном от 30-летней оккупации армянских вооруженных сил Зангилане форума, собравшего в Баку представителей различных заинтересованных сторон, экспертов, политиков и общин для обмена мнениями и сотрудничества, были организованы сессии на различные темы.

Как передает Day.Az, в последний день форума, организованного на тему "Обеспечение доступности услуг для всех", состоялись сессии на темы "Инклюзивное городское развитие", "Важность городской мобильности в управлении устойчивым городским развитием", "Здоровые города, развивающиеся общины: повышение качества жизни посредством городского планирования"". На сессиях были обсуждены жилищная и городская политика для решения проблемы социальной изоляции, инклюзивные стратегии городского развития, доступность и равенство в градостроительных проектах, а также справедливый подход к землепользованию.

Состоялся обмен мнениям о проблемах и путях решения в моделировании городского транспорта, интегрированной городской мобильности для устойчивых и пригодных для жизни городов и устойчивой мобильности на национальном уровне.

Также были обсуждены вопросы повышения благосостояния посредством градостроительства и проектирования здоровых городов, общественного градостроительства и инклюзивности, а также способы градостроительства, ориентированные на пешеходов.

В конце каждой сессии были даны ответы на вопросы участников мероприятия и проведен эффективный обмен мнениями.

Тем самым II Азербайджанский национальный градостроительный форум (NUFA2) на тему "Устойчивые города как движущая сила экономического развития и борьбы с неравенством", организованный в рамках мероприятий "Неделя градостроительства 2023", 1 октября завершил свою работу.

Цель форума заключалась в содействии обмену знаниями, формировании политики, привлечении общественности, наращивании умений, поощрении сотрудничества и стратегий для устойчивого городского развития.

Отметим, что с целью подчеркнуть важность процессов устойчивой урбанизации с 29 сентября в нашей стране стартовала "Неделя градостроительства 2023" в рамках сотрудничества Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) и Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджанской Республики. В рамках недели в Зангилане с участием главы государства Ильхама Алиева были организованы церемония открытия 2-го Азербайджанского национального градостроительного форума и Бакинские панельные заседания.

2 октября в нашей столице впервые пройдет Всемирный день населенных пунктов. В этот день известные международные эксперты и государственные официальные лица обсудят тему "Устойчивая городская экономика. Города как движущая сила развития и возрождения", связанную с поощрением доступной и качественной городской жизни для всех и развитием устойчивых городов.