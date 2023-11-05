Какой будет погода в Баку завтра?

Обнародован прогноз погоды на 6 ноября.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков.

Но днем местами возможны кратковременные дожди. Ночью и утром туман. Умеренный южный ветер днем местами усилится.

Температура воздуха составит ночью 14-17° тепла, днем 18-23° тепла.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Ночью и утром в некоторых районах туман. Западный ветер местами усилится. Температура воздуха составит ночью 10-15° тепла, днем 20-25° тепла, в горах ночью 4-8° тепла, днем 11-16° тепла.