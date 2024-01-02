В Геранбое перевернулся легковой автомобиль

В Геранбойском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Day.Az, инцидент зафиксирован в селе Сафикурд.

Так, движущийся легковой автомобиль марки Mercedes вылетел с дороги и перевернулся.

В результате ДТП с различными травмами были госпитализированы жители района Насибов Абдуррахман (2005 г.р.), Насибов Аллахверди (2004 г.р.) и Йолчуев Ибрагим (2006 г.р.).

Состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное.

По факту ведется расследование.

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