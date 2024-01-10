Трое должностных лиц привлечены к уголовной ответственности в связи с пожаром в перинатальном центре в Баку

Как сообщалось ранее, в связи с пожаром, произошедшим 9 января в административном здании Республиканского перинатального центра, Генеральной прокуратурой Азербайджана возбуждено уголовное дело по статьям 225.3 (нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и 314.3 (халатность, повлекшая смерть двух и более лиц). Проведение предварительного расследования поручено следственному управлению Генеральной прокуратуры.

В результате предварительных следственных действий были выявлены противоправные деяния трех должностных лиц медицинского учреждения, сообщили в среду Day.Az в пресс-службе Генпрокуратуры.

Согласно собранным доказательствам, были установлены обоснованные подозрения в том, что директор Перинатального центра Мехрибан Абасгулиева не организовала должным образом работу по соблюдению правил пожарной безопасности в учреждении, допустив неправильную эксплуатацию медицинского оборудования в палате на четвертом этаже, где находится подразделение интенсивной терапии новорожденных отделения анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии, а также превышение нормы эксплуатации медицинского оборудования в палате, и то, что неисправность электрооборудования, возникшая предыдущие дни, не была устранена вовремя.Также следствием выявлены обоснованные подозрения относительно того, что заведующий отделением анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии Центра Гамлет Мустафаев и заведующий отделом вспомогательных служб Эльнур Ахмедли, нарушив правила пожарной безопасности, использовали в учреждении нестандартные электроприборы, а также не устраняли вовремя неисправность в электротехнических устройствах, что может привести к несчастным случаям, размещали и эксплуатировали многочисленное медицинское оборудование в помещении, где находятся пациенты, без учета мощности электрических линий. В результате вышеизложенного кувез и другое медицинское оборудование, предназначенное для лечения новорожденных детей, использовались не в соответствии со стандартами, устройства пожарной сигнализации были в нерабочем состоянии. Пожар, возникший из-за перегрузки электрических линий, распространился на все помещение, в результате чего погибли четверо младенцев, медучреждению был нанесен серьезный материальный ущерб.

Гамлет Мустафаев и Эльнур Ахмедли были привлечены в качестве обвиняемых по статье 225.3, а Мехрибан Абаскулиева - по статье 314.3 УК АР, им было предъявлено обвинение, предусмотренное этими статьями, и на основании решения суда в отношении всех трех обвиняемых было вынесено постановление об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста.

В настоящее время продолжаются следственно-оперативные мероприятия для установления иных противоправных действий обвиняемых, круга иных лиц, нарушивших закон, в рамках этого уголовного дела и привлечения их к ответственности.

Будет обеспечено предоставление общественности дополнительной информации о ходе и результатах следствия.

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