«Каждое научное исследование имеет очень серьёзный эффект, складывающийся в обширную картину будущего»

Если говорить серьёзно о геологии, то надо смотреть на неё сквозь призму того, что она требует хороших познаний в химии и физике, экологии и биологии. Здесь просто необходимо мыслить масштабно, и при этом детально и глубоко. Вот только профессия геолога основана скорее на искреннем желании стремиться к новым вершинам и приносить пользу обществу.

Труд людей, задействованных в геологической области, требует от человека условный набор определённых качеств: высочайшей компетенции, выдержки и беззаветной преданности своей профессии. Ведь геолог - это не просто профессия, это образ жизни.

Академик Акиф Агамехти оглу Ализаде, его деятельность поражает своим масштабом: экс-президент Национальной академии наук Азербайджана, директор Научно-исследовательского института геологии и геофизики, президент Национального комитета геологов, заслуженный деятель науки, лауреат Госпремии Азербайджана, доктор геолого-минералогических наук. Отмеченный высокими наградами, он по сей день предан однажды выбранному пути - геологии, науке, умеющей видеть сквозь земную твердь и раскрывать тайны её прожитых веков...

- То, что геология - наука о земле в самом широком смысле - неоспоримое утверждение. Можно ли тогда сказать, что она кропотливо и не торопясь создаёт своеобразный "орфографический словарь", способный помочь человечеству найти тот самый общий язык с родной планетой?

- Геология - не простая наука. Она скрыта под землей. Планета Земля возникла более четырёх с половиной миллиардов лет. Процессы её становления с тех пор и по сей день идут в разных масштабах. Потому познавать их очень сложно. Даже сейчас бытует такое мнение, что сегодня наука о космосе знает намного больше, чем известно науке о глубинном строении планеты, что истинная правда. Если взять метод бурения, то Кольская сверхглубокая скважина чуть более 12 километров, наша Саатлинская сверхглубокая 15 километров. Все остальные скважины по миру не достигли и 10-ти. Вот как мы ограничены материалами из глубины планеты, тогда как радиус её более 6-ти тысяч километров. Надо сказать, что в изучении огромную роль играет большая наука - геофизика. Учёные смогли, используя сейсмологию создать такие методические приёмы, которые проникая волнами вглубь Земли, помогают говорить о её строении, соотношении внутренних и поверхностных слоёв, разломах, трещинах, месторождениях и т.д. Каждая сейсмическая волна ведёт себя сообразно преломлению на глубине. Сегодня к названию нашего Института геологии добавлена и геофизика, что подчёркивает, что без последней, первая мертва. Геологи изучили доступную им по километрам часть строения Земли. Говоря же о нашей стране, территория Азербайджана достаточно небольшая, но весьма сложная. Говоря на геологическом языке - это альпийская зона, тянущаяся от Пиренеев до Гималаев. Изучать её геологическое строение интересно, несмотря на все затруднения. Проводя аналогию с медициной, замечу, что раньше с одним стетоскопом делали осмотр и озвучивали диагноз, а сегодня для этого используются сложнейшие аппараты. Так и Землю изучали. Делаем мы это сегодня даже из космоса. Аэрокосмические снимки позволяют проникать вглубь земли и сопоставляя их с другими материалами мы можем делать определённые выводы. Составление "орфографического словаря" планеты архисложная задача!

- Геолог, без сомнения, не просто профессия, и геология - больше, чем наука. Это мировоззрение, маленькая вселенная в душах людей, отдавших себя изучению хроник Природы. И быть геологом означает непрерывно заглядывать за ширму веков, понимать устройство и чувствовать пульс мира вокруг. Вам посчастливилось видеть воочию "время", застывшее в палеонтологических материалах. Что чувствует человек, держащий в руках "время"?

- Хорошее замечание. Потому что сфера, изучаемая мною - палеонтология и направлена она на исследование древних вымерших остатков микроорганизмов, позволяющих судить о строении и о возрастных взаимоотношениях земных слоёв. Каждый организм имел свой предел развития. Как мы называем филогенетическая ветвь. Филогенез развития какой-либо органической среды. Вот именно в нём, помимо онтогенетического развития, то есть индивидуального, было развитие всей ветви. Те же белемниты или аммониты, известные как Nautilius. Тип таких головоногих моллюсков повествует нам о земных слоях, об их возрасте. Потому что они непрестанно изучаются. Ни один нефтяник никогда не начнёт глубокое бурение, не узнав стратиграфическое строение - возрастное соотношение земных слоёв, что прежде описывает геолог. Имеется специализированная документация для начала бурения. Так вот, держа в руках "окаменелости", мы судим о том времени. Как палеонтолог, я начинаю думать о том, какая была среда, чем питались эти организмы, как размножались и т.д., и т.п.

- На Ваш взгляд, насколько охотно сегодня молодежь осваивает профессию геолога, привлекательна ли она для них?

- Увы, но отрицать факт меркантильности современной молодёжи сложно. К сожалению, наука несколько перестала быть уважаемой молодыми людьми. При этом нет оснований особенно жаловаться на отсутствие талантливых ребят. Но их мало. Просто в сравнении с моим временем, был такой огромный поток в науку. И шли не за финансовым благополучием, а по призванию. Современные тренды с верховенством материальной составляющей мне понятны. В фокусе внимания молодёжи крупные компании, в том числе и нефтяные. Но есть и те, кто остаются в науке. Да, их мало. Оттого науке весьма сложно растить учёные кадры. В наше время из 50-100 работающих в Институте геологии кандидатов наук можно было выбирать одарённых и талантливых людей и растить их дальше до степени доктора и далее до члена-корреспондента, вплоть до академика. Тогда наука имела свои филогенетические веточки. Какой-то из философов отмечал, что не стоит думать, что ваше дитя - ваше, тогда как оно - дитя своего времени. Так и есть. Я спокойно могу утверждать, опираясь на собственные наблюдения, что сегодняшняя молодёжь полностью соответствует настоящему, развитию направлений, требующих этому обществу, моменту... Наверное, всё-таки придёт время, когда наука воспрянет...

- Вокруг геологии бытует множество забавных клише, по поводу которых сами геологи подчас с удовольствием иронизируют: бурение к центру земли, неизменные атрибуты "разведчика недр" - борода, гитара, неисчерпаемый запас "горючего" и молчаливая непреклонность, которой не страшны любые преграды. Есть ли у Вас какие-то "байки у костра"?

- Таких баек у нас не было. В отличие от моих некоторых коллег, я не работал в таких дальних краях. Мы выезжали на Большой и Малый Кавказ, куда я отправлялся на два-три месяца в течение десяти лет. И могу только заявить, что "лучше гор, бывают только горы"! Среди вершин чувствуешь себя очень и очень легко. Оттуда с высоты гор всё прекрасно видно. Обычно геолог старается не терять высоту. Потому что, находясь там, можно видеть, как и что происходило, представляя себе процессы.

- Геолог невольно привыкает мыслить широко. За мгновением он видит историю, за спокойствием - бурную динамику прошлого. И в тоже время его деятельность похожа на работу детектива. Какими качествами обладали Вы? Происходили ли изменения с годами? И хотелось бы что-то изменить с высоты накопленного опыта?

- Конечно, время - оно расставляет акценты. Я думаю, таковое происходит для всех, если ты нормально проживаешь жизнь и формируешь своё научное воспитание. Со временем, безусловно, чувствуешь в себе достаточно широкий кругозор. В молодости я мог представить себе, что могу свернуть горы, но это не соответствовало реальности. Надо было крупица за крупицей осваивать выбранную сферу и в итоге из маленького возникало нечто большее...

- Азербайджан - страна, богато одарённая Всевышним. Вы видели различные исторические этапы, которые проживала наша Родина. Можно сказать, что научная сфера некое зеркальное отражение протекавших процессов, в том числе и ее политической жизни. Насколько важен диалог между государством и учёным?

- Государство всегда должно поддерживать фундаментальную науку. Наука напрямую зависит от внимания правительства. Правда, за рубежом достигли такого формата взаимоотношений, когда соответствующие академические организации, получают дотации от государства на уровне около 60%. Остальные же 40% предоставляется бизнесом. Например, ВР или State Oil Норвегии, которые имеют возможности из коммерческой прибыли отчислять на фундаментальную исследовательскую деятельность. Конечно, это делается под определённую задачу, и учёные несут ответственность в таких случаях перед заказчиком. Но по большому счёту, чтобы наука развивалась, она должна пользоваться поддержкой правительства. Иначе сложно. Ведь бывают работы "без отдачи", и средства, потраченные на них, воспринимаются выброшенными. Но это не так. Каждое научное исследование имеет очень серьёзный эффект, складывающийся в обширную картину будущего.

- Благодарим за интересную беседу.