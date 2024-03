Председатель госкомитета встретился с азербайджанской пианисткой, проживающей в Японии

Председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов встретился с проживающей в Японии азербайджанской пианисткой, лауреатом международных конкурсов, доктором педагогических наук Гюльнарой Сафаровой.

Как сообщили Day.Az в Госкомитете по работе с диаспорой, радушно приветствовав гостью, председатель комитета выразил удовлетворение тем, что вновь видит азербайджанского музыканта на родине.

Г.Сафарова сообщила об успешном продолжении проекта издания в Японии нотных записей произведений выдающегося азербайджанского композитора Кара Караева. Она отметила, что реализация проекта началась в 2022 году при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой. А осенью 2023 года японским любителям музыки был представлен нотный текст, включающий партитуру балетов композитора "Семь красавиц" и "Дон Кихот".

На встрече также состоялся обстоятельный обмен мнениями о диаспорской деятельности азербайджанцев в Японии, проведенных мероприятиях, дальнейших проектах в области культуры и расширении пропаганды нашего культурного наследия.

По окончании встречи гостье были подарены опубликованные при поддержке Фонда поддержки азербайджанской диаспоры книга "The Colors of Azerbaijan: Land of Multi culturalism" и ряд других пособий.

Отметим, что Г.Сафарова родилась в 1971 году в Тбилиси. С 2018 года возглавляет музыкальную школу "Музыкальный дом Oнгакуно-иe" в Японии. С 2022 года является членом Музыкального общества Ямато и Музыкального общества Канагава Кен-О. В настоящее время живет в Токио. Выступала с концертными программами в Японии, США, Германии и Франции.

