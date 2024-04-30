Какой будет погода в первый день Мая?

1 мая в Баку и на Абшеронском полуострове прогнозируется погода без осадков, будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Об этом Day.Az сообщили в Национальной гидрометеорологической службе Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Температура воздуха в столице и на Абшероне ночью составит 14-18, днем - 21-26 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 762 до 759 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 55-65%, днем - 40-45%.

В некоторых горных районах Азербайджана завтра днем ожидаются кратковременные дожди, грозы и град, на остальной территории страны осадков преимущественно не будет, ночью и утром местами туман, ветер западный умеренный.

Температура воздуха ночью составит 12-17, днем - 26-31, в горах ночью - 8-13, днем - 15-20 градусов выше нуля.

В то же время синоптики предупреждают, что в Баку и на Абшеронском полуострове 1 и 2 мая порывы северо-западного ветра достигнут 15-18 м/с, местами - 20-23 м/с, в отдельных частях полуострова - 25-28 м/с.

Начиная с полудня 2 мая в северных и западных районах Азербайджана и до утра 5-го числа погода будет нестабильной, в некоторых местах ожидаются дожди. На некоторых территориях (Нахчыванская АР, Газах-Гянджинский, Карабахский и Восточно-Зангезурский, Балакен-Шекинский, Губа-Гусарский, Горно-Ширванский, Центрально-Аранский, Лянкяран-Астаринский регионы) возможны ливни, грозы и град, в высокогорье - мокрый снег.

Западный ветер усилится до 15-20 м/с, 2 мая местами - до 23-28 м/с.

3 и 4 мая температура воздуха снизится на 4-8 градусов.

Есть вероятность повышения уровня воды в реках Большого и Малого Кавказа, Лянкяран-Астаринского региона, возможны сход селевых потоков и паводки.

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