Предотвращен ввоз наркотиков из Ирана в Азербайджан

Предотвращен ввоз наркотических средств из Ирана на территорию Азербайджана.

Об этом в среду Day.Az сообщили в Государственной пограничной службе Азербайджана.

Было отмечено, что в результате пограничного поиска и оперативных мероприятий, проведенных 10 июля в 03:50 на территории службы пограничного отряда "Лянкяран" Пограничных войск Государственной пограничной службы Азербайджана, был предотвращен ввоз контрабандным путем 36 килограммов 790 граммов наркотических средств (марихуана - 34 кг 690 граммов; опиум - 2 кг 100 граммов и 1200 таблеток метадона М-40) из Ирана в Азербайджан.

По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!