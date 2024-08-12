https://news.day.az/society/1681379.html Фактическая погода в Азербайджане - в некоторых районах шел дождь
Фактическая погода в Азербайджане - в некоторых районах шел дождь
Обнародована фактическая погода на 09.00 12 августа.
Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в большинстве районов осадков не наблюдалось.
Однако в некоторых горных и предгорных районах прошли кратковременные дожди.
В Джульфе ветер усилился до 21 м/с, в Баку и на Абшеронском полуострове-до 18 м/с. По данным станции "Нефтяные камни", высота волн в море достигла 2,8 метра.
Максимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила 31 градус тепла, в Нахчыванской АР - 37, в низменных районах - 34, в горных районах - 24.
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