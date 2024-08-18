ДТП в Гахе

В городе Гах столкнулись автомобили "Mercedes Vito" и "Lexus".

Как сообщает Day.Az, ДТП произошло примерно в 15:00 на улице Самеда Вургуна.

В результате аварии водитель легкового автомобиля гражданин Турции Мухаммед Саглам, 1988 года рождения, получил различные травмы. Пострадавший госпитализирован в Гахскую центральную районную больницу (ЦРБ).

По факту в Гахском районном отделе полиции проводится расследование.

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