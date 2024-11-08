В Джебраиле прошел праздничный концерт, посвященный Дню Победы

В честь Дня Победы 8 ноября в Джебраиле впервые состоялся праздничный концерт.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, в мероприятии приняли участие жители Джебраила и села Джоджуг Марджанлы, представители местных учреждений, военнослужащие и их семьи.

Торжественная часть началась с исполнения Государственного гимна Азербайджанской Республики, после чего была объявлена минута молчания в память о шехидах, отдавших свои жизни за территориальную целостность страны.

В концертной программе прозвучали музыкальные произведения в исполнении солистов Государственного ансамбля песни и танца имени Фикрета Амирова и Международного центра мугама.