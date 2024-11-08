https://news.day.az/society/1705470.html В Джебраиле прошел праздничный концерт, посвященный Дню Победы - ФОТО В честь Дня Победы 8 ноября в Джебраиле впервые состоялся праздничный концерт. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, в мероприятии приняли участие жители Джебраила и села Джоджуг Марджанлы, представители местных учреждений, военнослужащие и их семьи.
В Джебраиле прошел праздничный концерт, посвященный Дню Победы - ФОТО
В честь Дня Победы 8 ноября в Джебраиле впервые состоялся праздничный концерт.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, в мероприятии приняли участие жители Джебраила и села Джоджуг Марджанлы, представители местных учреждений, военнослужащие и их семьи.
Торжественная часть началась с исполнения Государственного гимна Азербайджанской Республики, после чего была объявлена минута молчания в память о шехидах, отдавших свои жизни за территориальную целостность страны.
В концертной программе прозвучали музыкальные произведения в исполнении солистов Государственного ансамбля песни и танца имени Фикрета Амирова и Международного центра мугама.
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