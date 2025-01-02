Какой будет погода в Баку завтра?

3 января в Баку и на Абшеронском полуострове прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Температура воздуха ночью составит 5-7, днем - 9-13 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 770 мм до 765 мм ртутного столба. Относительная влажность - 65-75%.

В районах Азербайджана осадков не ожидается, на отдельных территориях туман, будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 2 градусов мороза до 3 тепла, днем - 8-13 градусов выше нуля, в горах ночью - 5-10 градусов ниже нуля, днем - от 2 градусов мороза до 3 тепла.