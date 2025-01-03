Завтра в Баку будет аномально тепло
Обнародован прогноз погоды на 4 января.
Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман, умеренный юго-западный ветер.
Температура воздуха составит ночью 5-8° тепла, днем 10-14° тепла. Атмосферное давление составит 763 мм рт.ст., относительная влажность воздуха ночью составит 70-80%, днем 60-65%.
В районах Азербайджана преимущественно без осадков, местами возможен туман, умеренный западный ветер.
Температура воздуха составит ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 10-15° тепла, в горах ночью 5-10° мороза, днем 3-8° тепла.
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