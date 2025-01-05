Какой будет погода в Баку завтра?

Обнародован прогноз погоды на 6 января.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в первой половине дня местами пройдут переменные дожди. Умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 3-5° тепла, днем 6-8° тепла. Атмосферное давление повысится с 765 мм рт.ст. до 773 мм рт.ст., относительная влажность воздуха составит 70-80%.

6 января в некоторых районах Азербайджана ожидаются переменные осадки, в горных и предгорных районах - снег, местами осадки будут интенсивными. Днем постепенно прекратятся. Местами туман. Западный ветер усилится в некоторых районах.

Температура воздуха составит ночью 0-5° тепла, днем 7-10° тепла, в горах ночью 5-10° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.