https://news.day.az/society/1721401.html Какой будет погода в Баку завтра? Обнародован прогноз погоды на завтра. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Ночью в некоторых местах возможны кратковременные дожди. Будет дуть умеренный юго-западный ветер.
Какой будет погода в Баку завтра?
Обнародован прогноз погоды на завтра.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Ночью в некоторых местах возможны кратковременные дожди. Будет дуть умеренный юго-западный ветер. Температура воздуха ночью составит 7-9° тепла, днем 9-12° тепла.
В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается, будет дуть умеренный западный ветер. Температура воздуха ночью составит от 1°мороза до 4° тепла, днем 8-13° тепла, ночью в горах 3-8° мороза, днем 2-7 ° тепла.
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