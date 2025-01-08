Какой будет погода в Баку завтра?

Обнародован прогноз погоды на завтра.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Ночью в некоторых местах возможны кратковременные дожди. Будет дуть умеренный юго-западный ветер. Температура воздуха ночью составит 7-9° тепла, днем 9-12° тепла.

В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается, будет дуть умеренный западный ветер. Температура воздуха ночью составит от 1°мороза до 4° тепла, днем 8-13° тепла, ночью в горах 3-8° мороза, днем 2-7 ° тепла.