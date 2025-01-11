В Баку будет туманно

Обнародован прогноз погоды на завтра.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Ночью и утром местами туман. Будет дуть северо-западный ветер. Температура воздуха ночью составит 4-7° тепла, днем 7-11 ° тепла.

В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается. Днеми внекоторых горных районах возможны кратковременные дожди. В некоторых местах будет туман. Будет дуть умеренный западный ветер. Температура воздуха ночью составит от 1°мороза до 4° тепла, днем 10-14° тепла, ночью в горах 2-6° мороза, днем 4-9 ° тепла.