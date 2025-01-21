Дожди и туман

Обнародован прогноз погоды на 22 января.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков, однако вечером в некоторых частях полуострова возможны переменные дожди. Ночью и утром туман, ветер юго-восточный.

Температура воздуха ночью составит 3-5°, днем - 8-10° тепла. Атмосферное давление будет выше нормы - 773 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако вечером в некоторых восточных районах временами возможны осадки, местами туман, умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 3° мороза до 2° тепла, днем - 8-13° тепла, ночью в горах 5-10° мороза, днем - 1-6° тепла.