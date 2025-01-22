В Баку усилится ветер

Обнародован прогноз погоды на 23 января.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков.

Но ночью и утром местами возможны переменные осадки. Юго-восточный ветер днем будет периодически усиливаться.

Температура воздуха составит ночью 6-9° тепла, днем 9-11° тепла. Атмосферное давление упадет с 774 мм.рт.ст. до 769 мм рт.ст., относительная влажность воздуха составит 70-80%.

Завтра в некоторых районах Азербайджана ожидаются переменные осадки, местами интенсивные, в горных районах - снег. К вечеру осадки постепенно прекратятся. Местами туман. Умеренный восточный ветер в некоторых восточных районах будет периодически усиливаться.

Температура воздуха составит ночью 0-4° тепла, днем 7-11° тепла, в горах ночью 5-10° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.