В одном из пабов Баку обнаружили контрафактный алкоголь

На основании поступившего обращения Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) провело проверку заведения Moon Pub, расположенного в Сабунчинском районе Баку.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПБА, в ходе инспекции выяснилось, что ресторан, принадлежащий гражданину Зауру Алиеву, функционировал без соответствующей регистрации в области безопасности пищевых продуктов. Также были выявлены многочисленные несоответствия техническим нормативам. Помимо этого, на территории заведения обнаружили нелегальную алкогольную продукцию.

Для проведения анализа взяты образцы, которые отправлены в специализированную лабораторию. В настоящий момент продолжается детальное расследование инцидента.

На лицо, ответственное за деятельность заведения, был составлен административный протокол. Кроме того, приняты меры по ограничению деятельности Moon Pub.

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