Будет ли завтра дождь?

Обнародован прогноз погоды на 6 февраля.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно. В первой половине дня местами будет идти небольшой моросящий дождь, порывистый северо-западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 3-5° тепла, днем 6-8° тепла. Атмосферное давление будет выше нормы - 765 мм рт.ст., относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В районах Азербайджана местами ожидаются осадки, в горных и предгорных районах снег, местами осадки в в виде снега могут быть интенсивными, в отдельных местах туман. Западный ветер временами будет усиливаться.

Температура воздуха составит ночью 0°-4° тепла, днем 5-9° тепла, в горах ночью 3-8° мороза, в высокогорье 9-14° мороза, днем 0-5° мороза.