https://news.day.az/society/1727984.html В Карабахе перевернулся автомобиль - есть пострадавшие - ФОТО В Агдамском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, автомобиль марки "Мерседес", направлявшийся по дороге Ханкенди-Агдам, потерял управление и перевернулся. В результате водитель и две пассажирки получили травмы различной степени тяжести.
В Карабахе перевернулся автомобиль - есть пострадавшие - ФОТО
В Агдамском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, автомобиль марки "Мерседес", направлявшийся по дороге Ханкенди-Агдам, потерял управление и перевернулся.
В результате водитель и две пассажирки получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшие были госпитализированы в городскую больницу Ханкенди.
По факту в отделе полиции Агдамского района проводится расследование.
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