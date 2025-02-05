В Карабахе перевернулся автомобиль

В Агдамском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, автомобиль марки "Мерседес", направлявшийся по дороге Ханкенди-Агдам, потерял управление и перевернулся.

В результате водитель и две пассажирки получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшие были госпитализированы в городскую больницу Ханкенди.

По факту в отделе полиции Агдамского района проводится расследование.

Ранее мы сообщали, что в Лачине перевернулся грузовик.