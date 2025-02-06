https://news.day.az/society/1728227.html Авария в Билясуварском районе - есть пострадавшие Тяжелое дорожно-транспортное происшествие произошло в Билясуварском районе. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел на старой автомагистрали Баку-Астара, на территории села Ашгарабад Билясуварского района. Автомобиль "ВАЗ 2115" столкнулся с легковым автомобилем "Мерседес".
Авария в Билясуварском районе - есть пострадавшие
Тяжелое дорожно-транспортное происшествие произошло в Билясуварском районе.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел на старой автомагистрали Баку-Астара, на территории села Ашгарабад Билясуварского района.
Автомобиль "ВАЗ 2115" столкнулся с легковым автомобилем "Мерседес". В результате ДТП пять человек были доставлены в Билясуварскую районную центральную больницу с травмами различной степени тяжести.
По данному факту ведется расследование.
Ранее мы сообщали, что в Баку произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
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