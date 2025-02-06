Авария в Билясуварском районе

Тяжелое дорожно-транспортное происшествие произошло в Билясуварском районе.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел на старой автомагистрали Баку-Астара, на территории села Ашгарабад Билясуварского района.

Автомобиль "ВАЗ 2115" столкнулся с легковым автомобилем "Мерседес". В результате ДТП пять человек были доставлены в Билясуварскую районную центральную больницу с травмами различной степени тяжести.

По данному факту ведется расследование.

Ранее мы сообщали, что в Баку произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.