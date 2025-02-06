https://news.day.az/society/1728250.html Дорожная авария в Билясуваре – есть пострадавшие В Билясуварском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. Как сообщает Day.Az, инцидент произошел на участке старой магистрали Баку-Астара, пролегающей через село Аскерабад. В результате столкновения легковых автомобилей марок "ВАЗ 2115" и "Мерседес" пострадали пять человек.
Дорожная авария в Билясуваре – есть пострадавшие
В Билясуварском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает Day.Az, инцидент произошел на участке старой магистрали Баку-Астара, пролегающей через село Аскерабад.
В результате столкновения легковых автомобилей марок "ВАЗ 2115" и "Мерседес" пострадали пять человек. Получившие травмы различной степени тяжести Сабахеддин Аббасов (1973 г.р.), Тебриз Алиев (1982 г.р.), Рамиль Турабов (1984 г.р.), Шуджаат Гулиев (1968 г.р.) и Фазаил Аббасов (1985 г.р.) были госпитализированы в Биласуварскую районную центральную больницу.
По факту проводится расследование.
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