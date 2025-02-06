Дорожная авария в Билясуваре

В Билясуварском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Day.Az, инцидент произошел на участке старой магистрали Баку-Астара, пролегающей через село Аскерабад.

В результате столкновения легковых автомобилей марок "ВАЗ 2115" и "Мерседес" пострадали пять человек. Получившие травмы различной степени тяжести Сабахеддин Аббасов (1973 г.р.), Тебриз Алиев (1982 г.р.), Рамиль Турабов (1984 г.р.), Шуджаат Гулиев (1968 г.р.) и Фазаил Аббасов (1985 г.р.) были госпитализированы в Биласуварскую районную центральную больницу.

По факту проводится расследование.