В Азербайджане пойдет снег

Обнародован прогноз погоды на 8 февраля.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются переменные осадки.

С утра местами на полуострове возможен мокрый снег, будет дуть сильный северо-западный ветер.

Температура воздуха составит ночью до 2° тепла, днем до 3° тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы, 773 мм рт.ст, относительная влажность воздуха составит 70-75%.

В некоторых районах Азербайджана ожидаются переменные осадки, в горных и предгорных районах снег, местами осадки в виде снега могут быть интенсивными, в отдельных местах туман. Западный ветер временами будет усиливаться.

Температура воздуха составит ночью 0°-4° тепла, днем 5-8° тепла, в горах ночью 5-10° мороза, в высокогорьях 10-15° мороза, днем 2-6° мороза.

В некоторых горных районах возможен гололед на дорогах.