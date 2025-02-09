В Баку строится новая дорога

В рамках строительства новой автомобильной дороги в Баку планируется пересадить 1 650 деревьев, а также 491 кустарник и саженец.

По словам председателя правления Государственного агентства экологической экспертизы Мирсалама Ганбарова, данный проект предусматривает меры по компенсации утраты деревьев и других экологических компонентов.

Подробнее - в репортаже ATV: