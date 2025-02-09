https://news.day.az/society/1728965.html В Баку строится новая дорога - Видеорепортаж В рамках строительства новой автомобильной дороги в Баку планируется пересадить 1 650 деревьев, а также 491 кустарник и саженец. По словам председателя правления Государственного агентства экологической экспертизы Мирсалама Ганбарова, данный проект предусматривает меры по компенсации утраты деревьев и других экологических компонентов.
В Баку строится новая дорога - Видеорепортаж
В рамках строительства новой автомобильной дороги в Баку планируется пересадить 1 650 деревьев, а также 491 кустарник и саженец.
По словам председателя правления Государственного агентства экологической экспертизы Мирсалама Ганбарова, данный проект предусматривает меры по компенсации утраты деревьев и других экологических компонентов.
Подробнее - в репортаже ATV:
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