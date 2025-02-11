Трагическая смерть молодой учительницы

В Шамахинском районе произошел трагический случай, скончалась молодая учительница.

Как передает Day.Az, Ляман Ингилаб гызы Мамедова, 1998 года рождения, умерла от отравления угарным газом в ванной комнате своего дома.

В связи с инцидентом проводится расследование.

Л. Мамедова работала учительницей в средней школе села Гёйляр.