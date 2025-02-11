https://news.day.az/society/1729353.html Трагическая смерть молодой учительницы В Шамахинском районе произошел трагический случай, скончалась молодая учительница.
Трагическая смерть молодой учительницы
В Шамахинском районе произошел трагический случай, скончалась молодая учительница.
Как передает Day.Az, Ляман Ингилаб гызы Мамедова, 1998 года рождения, умерла от отравления угарным газом в ванной комнате своего дома.
В связи с инцидентом проводится расследование.
Л. Мамедова работала учительницей в средней школе села Гёйляр.
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