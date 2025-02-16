Прогноз погоды на завтра

В Баку и на Абшеронском полуострове 17 февраля ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Об этом Day.Az сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Умеренный северо-западный ветер временами будет усиливаться. Температура воздуха ночью составит 4-7° тепла, днем - 7-9° тепла. Атмосферное давление повысится с 762 мм ртутного столба до 765 мм р.ст. Относительная влажность составит 75-85%.

В районах Азербайджана преимущественно ясная погода, однако днем в ряде восточных районов могут наблюдаться осадки и туман. Западный порывистый ветер местами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 0-5° тепла, днем - 8-13° тепла, в горах ночью - 5-10° мороза, днем - от 3° мороза до 2° тепла.