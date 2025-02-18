Трагическая смерть 8-летнего ребенка на Абшероне

В поселке Сарай (Абшеронскоро района) произошел трагический инцидент, в результате которого погиб несовершеннолетний.

Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, происшествие случилось 17 февраля около 18:00. В дыхательные пути Саида Закарияева (2017 года рождения) попала пища. Ребенка срочно доставили в больницу, однако спасти его не удалось.

По факту случившегося прокуратура Абшеронского района начала расследование.

Ранее мы сообщали, что в Агдашском районе скончался двухлетний мальчик, подавившийся кусочком миндаля.