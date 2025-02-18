https://news.day.az/society/1731090.html Трагическая смерть 8-летнего ребенка на Абшероне В поселке Сарай (Абшеронскоро района) произошел трагический инцидент, в результате которого погиб несовершеннолетний. Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, происшествие случилось 17 февраля около 18:00. В дыхательные пути Саида Закарияева (2017 года рождения), попала пища. Несчастный случай произошел в их доме.
Трагическая смерть 8-летнего ребенка на Абшероне
В поселке Сарай (Абшеронскоро района) произошел трагический инцидент, в результате которого погиб несовершеннолетний.
Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, происшествие случилось 17 февраля около 18:00. В дыхательные пути Саида Закарияева (2017 года рождения) попала пища. Ребенка срочно доставили в больницу, однако спасти его не удалось.
По факту случившегося прокуратура Абшеронского района начала расследование.
Ранее мы сообщали, что в Агдашском районе скончался двухлетний мальчик, подавившийся кусочком миндаля.
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