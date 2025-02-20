Важная новость для школьников, сдающих выпускной экзамен

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана обратился к выпускникам, которым предстоит сдавать итоговый экзамен.

Как сообщает Day.Az, в заявлении указано, что школьники могут заранее распечатать свои пропуска на экзамен. Помимо этого, образовательные учреждения также имеют возможность распечатать пропуска для всех своих учеников.

Согласно информации, 2 марта ГЭЦ организует выпускные экзамены для учащихся 11-х классов в ряде регионов и городов. Экзамены пройдут в Наримановском, Сабунчинском, Хазарском, Сабаильском, Насиминском, Низаминском районах столицы, а также в Абшеронском районе (I часть), Сумгайыте (I часть), Гяндже (I часть), Нафталане, Гёранбойском, Евлахском, Шамкирском, Гедабейском, Ширванском, Гаджигабульском, Нефтчалинском, Сальянском, Гёйчайском, Агдашском, Шамахинском, Гобустанском, Кюрдамирском, Лянкяранском, Джалилабадском, Ярдымлинском, Бардинском, Тертерском, Агдамском, Шекинском, Огузском, Габалинском, Хачмазском, Сиязанском, Шабранском, Агдеринском (средняя школа села Талыш), Ходжалинского и Лачынского районов (городская средняя школа №2, средние школы сел Забух и Сус). Кроме того, экзамены пройдут в городах Ханкенди и Шуша.

Также 2 марта состоятся экзамены для учеников, получающих образование на английском и французском языках.

Школьники могут перейти по указанной ссылке, чтобы скачать и распечатать свой пропускной лист, а затем распечатать свой пропускной лист. Школьники могут найти рабочий номер здесь.

Чтобы распечатать пропускной лист, на компьютере должно быть установлено программное обеспечение Adobe Reader, а в поле браузера "Всплывающее окно заблокировано" должен быть снят флажок. Учащиеся, у которых нет фотографии в документе, удостоверяющем личность, могут загрузить с сайта ГЭЦ справку, которая должна быть предоставлена учебным заведением для сдачи выпускного экзамена.

Для участия в экзамене необходимо иметь при себе следующие документы:

- пропускной лист;

- оригинал удостоверения личности (для граждан Азербайджана, включая лиц до 16 лет - удостоверение личности; для иностранцев и лиц без гражданства - разрешение на проживание, выданное Государственной миграционной службой; для беженцев - соответствующее удостоверение);

- справку с фотографией 3x4 см, заверенную печатью учебного заведения (для учеников, у которых нет фотографии в удостоверении личности).

Дополнительные уточнения:

- Экзамены проходят в городе или районе, где расположена школа выпускника.

- Учащиеся, обучающиеся в школах районов вынужденных переселенцев, сдают экзамен в день, соответствующий дате экзамена городов и районов, где расположено образовательное учреждение, в котором они обучаются.

- Учащиеся профессиональных лицеев сдают экзамен в день, соответствующий дате экзамена в городах и районах, в которых она проводится (выпускники профессиональных лицеев, расположенных в Сумгайыте и Абшеронском районе, будут сдавать экзамен 2 марта).