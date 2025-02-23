Почему квартиры в Баку продаются быстро?

На рынке недвижимости увеличилось количество квартир, выставленных на продажу.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Xəzər TV, эксперты отмечают, что в последнее время наблюдается массовая продажа квартир, приобретённых по внутренним ипотечным программам, а на сайтах объявлений размещено большое количество подобных предложений.

Эксперт по недвижимости Эльнур Фарзалиев пояснил, что такие объявления в основном связаны с квартирами, которые изначально продавались строительными компаниями в рассрочку на льготных условиях.

По его словам, сегодня купить квартиру в ипотеку стало значительно сложнее. При этом некоторые покупатели приобретают такие квартиры, обставляют их мебелью и перепродают по более высокой цене, используя разницу в стоимости.

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