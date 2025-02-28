В Баку снова пойдет снег
Обнародован прогноз погоды на 1 марта.
Об этом Day.Az сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.
Погода в Баку и на Абшеронском полуострове
В Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидается снег. Ночью и утром в некоторых местах полуострова прогнозируются интенсивные осадки, которые к вечеру постепенно прекратятся. Порывистый северо-западный вечером перейдет в умеренный.
Температура воздуха в Баку
Ночью температура составит 3-5° мороза, днем 0-3° мороза.
Атмосферное давление повысится с 769 мм.рт.ст. до 773 мм.рт.ст. Относительная влажность 70-80 %.
Погода в регионах Азербайджана
В районах Азербайджана местами ожидается мокрый снег, снег, в отдельных местах сильный. Вечером осадки прекратятся. Местами туман, западный ветер местами временами усилится.
Температура воздуха
Ночью 0-5° мороза, днем 1-5° тепла, в горах ночью 10-15°, в высокогорье 16-21° мороза, днем 2-7 ° мороза.
Предупреждение для водителей и пешеходов
На некоторых дорогах страны будет гололед.
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