https://news.day.az/society/1733573.html

В Баку снова пойдет снег

Обнародован прогноз погоды на 1 марта. Об этом Day.Az сообщили в Национальной гидрометеорологической службе. Погода в Баку и на Абшеронском полуострове В Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидается снег. Ночью и утром в некоторых местах полуострова прогнозируются интенсивные осадки, которые к вечеру постепенно прекратятся.