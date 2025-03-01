Обнародован прогноз погоды на завтра.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, 2 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Температура воздуха в Баку и на Абшероне

В ночь с 1-го на 2-е в некоторых местах возможен снег. Будет дуть северо-западный ветер. Температура воздуха ночью составит 3-8° мороза, днем-1-4 ° тепла. Атмосферное давление будет выше нормы на 772 мм рт. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-75 %, днем 60-65%. Ночью и утром в некоторых местах возможен гололед.

Погода в районах

В районах Азербайджана ночью и утром местами ожидается снег. Будет дуть умеренный западный ветер. Температура воздуха ночью составит 3-8° мороза, днем 5-10° тепла, в горах ночью 13-18° мороза, в высокогорьях ночью 19-24° мороза, днем 0-5 ° мороза. На дорогах будет гололед.