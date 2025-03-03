Прогноз погоды на завтра

Обнародован прогноз погоды на 4 марта.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков.

Но в ночь с 3 на 4 марта в некоторых пригородах возможны небольшие осадки. Умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 0-3° тепла, днем 4-8° тепла. Атмосферное давление повысится с 764 мм рт.ст. до 770 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха составит ночью 70-75%, днем 60-65%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Но ночью и утром в некоторых горных районах возможны переменные осадки, снег. Местами туман. Умеренный западный ветер.

Температура воздуха составит ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 8-13° тепла, в горах ночью 7-12° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.