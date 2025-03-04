В некоторых районах Азербайджана будет туманно

Обнародован прогноз погоды на 5 марта

Прогноз по Баку и Абшеронского полуострову

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Ночью и утром в некоторых местах возможен слабый туман. Умеренный юго-западный ветер днем местами усилится, а к вечеру сменится северо-западным ветром.

Температура и влажность

Температура воздуха: ночью 0-3° тепла, днем 9-14° тепла.

Атмосферное давление снизится с 769 мм рт. ст. до 762 мм рт. ст.

Относительная влажность: ночью 70-80 %, днем 55-60 %.

Прогноз для регионов Азербайджана

В районах страны будет в основном без осадков, в некоторых местах туман. Умеренный западный ветер местами будет усиливаться.

Температура воздуха: ночью 0-5° тепла, днем 11-16° тепла.

В горах: ночью 5-10° мороза, днем 3-8° тепла.

Ситуация на дорогах в горных районах

Ночью и утром в некоторых горных районах возможен гололед.