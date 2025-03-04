В некоторых районах Азербайджана будет туманно
Обнародован прогноз погоды на 5 марта
Прогноз по Баку и Абшеронского полуострову
Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.
Ночью и утром в некоторых местах возможен слабый туман. Умеренный юго-западный ветер днем местами усилится, а к вечеру сменится северо-западным ветром.
Температура и влажность
Температура воздуха: ночью 0-3° тепла, днем 9-14° тепла.
Атмосферное давление снизится с 769 мм рт. ст. до 762 мм рт. ст.
Относительная влажность: ночью 70-80 %, днем 55-60 %.
Прогноз для регионов Азербайджана
В районах страны будет в основном без осадков, в некоторых местах туман. Умеренный западный ветер местами будет усиливаться.
Температура воздуха: ночью 0-5° тепла, днем 11-16° тепла.
В горах: ночью 5-10° мороза, днем 3-8° тепла.
Ситуация на дорогах в горных районах
Ночью и утром в некоторых горных районах возможен гололед.
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