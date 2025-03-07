Какой будет погода 8 марта? - ПРОГНОЗ
Обнародован прогноз погоды на 8 марта.
Какая погода будет в Баку и на Абшеронском полуострове?
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами будет слабый туман. Юго-западный ветер в дневное время сменится северо-западным.
Температура воздуха ночью будет 4-8° тепла, днем 13-18° тепла. Атмосферное давление составит 765 мм рт. Относительная влажность воздуха ночью составит 60-65 %, днем 50-55%.
Прогноз погоды по районам республики
В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Будет дуть восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 3-8° тепла, днем 17-22° тепла, в горах ночью от 2°мороза до 3° тепла, днем 10-15 ° тепла.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре