Какой будет погода 8 марта?

Обнародован прогноз погоды на 8 марта.

Какая погода будет в Баку и на Абшеронском полуострове?

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами будет слабый туман. Юго-западный ветер в дневное время сменится северо-западным.

Температура воздуха ночью будет 4-8° тепла, днем 13-18° тепла. Атмосферное давление составит 765 мм рт. Относительная влажность воздуха ночью составит 60-65 %, днем 50-55%.

Прогноз погоды по районам республики

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Будет дуть восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 3-8° тепла, днем 17-22° тепла, в горах ночью от 2°мороза до 3° тепла, днем 10-15 ° тепла.