Завтра в Азербайджане температура поднимется до 30 градусов

Обнародован прогноз погоды на завтра.

Какая погода будет в Баку и на Абшеронском полуострове?

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман. Будет дуть умеренный юго-восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 7-12° тепла, днем 19-24° тепла. Атмосферное давление упадет с 765 мм рт.ст. до 761 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

Какая погода будет в районах Азербайджана?

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, местами туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 8-12° тепла, днем 25-30° тепла, в горах ночью 3-8° тепла, днем 20-25° тепла.