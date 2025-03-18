Какой будет погода в Баку завтра?
Обнародован прогноз погоды на 19 марта.
Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, однако к ночи местами ожидаются осадки.
Осадки местами будут интенсивными, возможны грозы. Сильный северо-западный ветер.
Температура воздуха составит ночью 14-17° тепла, днем 17-19° тепла. Атмосферное давление повысится с 754 мм рт.ст. до 761 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха составит 65-75%.
В районах Азербайджана местами осадки, грозы, в отдельных местах обильные осадки, град, на горных территориях прогнозируется снег. Ночью и утром местами туман. Западный ветер местами усилится.
Температура воздуха составит ночью 10-15° тепла, днем 18-23° тепла, в горах ночью 0-3° тепла, днем 3-6° тепла.
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