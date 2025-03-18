https://news.day.az/society/1738179.html

Какой будет погода в Баку завтра?

Обнародован прогноз погоды на 19 марта. Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, однако к ночи местами ожидаются осадки. Осадки местами будут интенсивными, возможны грозы. Сильный северо-западный ветер.