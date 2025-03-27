В Баку будет пасмурно

Обнародован прогноз погоды на 28 марта.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Утром местами туман, небольшая изморось. Умеренный юго-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 5-8°, днем - 13-17°. Атмосферное давление опустится с 765 мм рт. ст. до 762 мм.рт.ст. Относительная влажность воздуха ночью 70-80%, днем 60-65%.

В регионах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых местах в горах возможны кратковременные, грозовые дожди, град. В отдельных местах туман. Западный ветер местами усилится.

Температура воздуха в районах

Температура воздуха ночью составит 4-8°, днем - 17-21°, в горах ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 8-13° тепла.